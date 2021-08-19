全國疫情警戒降至二級，農曆7月15日中元節將至，宮廟歷年來都會舉行宗教活動，不過各寺廟需遵行容留人數規定。桃園民政局目前收到5個宮廟的防疫計畫申請，包括要進行放水燈、主普壇或提高容留人數。

桃園市民政局表示，內政部規定，宮廟若要進行放水燈、主普壇、或是要將容留人數提高至室內100人、室外最多500人，皆需向民政局應提報防疫計畫，經主管機關同意後才能辦理，目前有5個宮廟提出防疫計畫。

民政局指出，防疫計畫是為因應中元節眾多信徒參拜的短期措施，蘆竹五福宮、壽山巖觀音寺提出放水燈需求；桃園龍德宮、平鎮紫霞宮提出設置主普壇需求；平鎮褒忠祠則申請提高容留人數。

民政局宗教科科長趙林琛表示，多數民眾不會整批人擠進宮廟參拜，通常參拜民眾都是零散的，所以即便沒有提高容留人數，其實也不會超過內政部原定的室內50人、室外最多100人，因此申請案件數才不多，

趙林琛也提醒，中元節到各寺廟參拜，除了寺廟需遵行容留人數規定，室內原則最多50人、室外最多100人，且室內以每人需至少距離1.5公尺，另外原則上也不提供筊杯、籤筒等防疫規範外，民眾自身也要做好戴口罩的防疫習慣。