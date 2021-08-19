導演蔡明亮的畫作。（取材臉書）

導演蔡明亮的畫作。（取材臉書）

馬來西亞新冠疫情持續嚴峻，導演蔡明亮幾乎每天和在家鄉古晉的妹妹通訊，關心當地疫情，蔡明亮19日在臉書說：「小妹看到台灣三級警戒開始至今，疫情數字像溜滑梯般地趨於平緩，感到羨慕，也對我的處境稍為放心，住在台灣真的很幸運，而我在遠處遙望故鄉，那只升不降的確診數字，令人膽顫心驚、不知所措。」

蔡明亮有感而發：「很多人生病，很多人失業，很多人三餐不繼，很多人沒有依靠，很多人受苦受難。當然也有很多人伸出援手，人溺己溺，歌手黃明志焦急地四處募款的善舉令人感動，賈永婕的拔刀相助更是窩心地令人動容，我忍不住問自己，可以為我心愛的家鄉做什麼？」他表示疫情期間，在家裡只做一件事就是畫畫，「在這混亂、不確定、遙不見底的防疫日子裡，只有畫畫才能讓我焦躁的心安定下來，那就把我心愛的兩幅作品提供出來義賣，我真心希望藉此能籌到善款，對我的家鄉盡份綿薄心意」。他呼籲有心人能跟他聯絡，一起將愛傳出去。