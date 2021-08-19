美國聯準會(Fed)釋放今年可能開始縮減購債訊息，美元急升，亞洲主要貨幣應聲走貶，台股今(19日)重挫450點，外資賣超金額高達501.47億元，新台幣兌美元匯率終場以27.969元兌1美元作收，貶值1.26角，台北外匯經紀公司成交量擴大至15.89億美元。

美國聯準會(Fed)7月會議紀要顯示，與會委員對通膨感到擔憂，已開始討論縮減量化寬鬆貨幣政策(QE)，暗示今年內可能就會採取行動，美股4大指數應聲下挫，亞幣因美元急升走勢疲弱，新台幣兌美元匯率今日以27.855元開出，往28元價位靠攏，盤中最低來到27.973元兌1美元，最高為27.845元兌1美元。

美股重挫，台股開低走低，電子、傳產、金融各類股全面下挫，權值股台積電重挫逾2%，市場恐慌賣壓湧現，止不住跌勢，終場加權指數收在今日最低點16375.40點，大跌450.87點，指數來到近3個月來新低，成交值4312億元，在亞股中跌勢相對較重。

盤後統計三大法人賣超547.87 億元，其中，外資及陸資賣超金額高達501.47億元，加以外資將賣股後資金與股利匯出，也使台幣貶勢加重。