39歲黃少谷與小2歲老婆林采薇（Yumi）19日興奮宣佈喜獲麟兒，黃少谷感性說辛苦老婆，「母子平安，在過程當中，一切就像慢動作，媽媽的每個眼神，每一滴汗，每一滴淚！到現在還是我腦海不停播放」，他直到在寶寶房仍不斷感動淚崩，「這一切是那麼真實，又那麼不真實！我們的阿mo誕生了，希望未來小朋友平安長大，謝謝大家的關心。」

Yumi順利生下兒子後，開心表示：「太累了，先跟大家報個平安～休息一下再跟大家好好分享，我的Mo，你終於來了。」對此，黃少谷經紀人表示，小孩這幾天是預產期，夫妻倆18日住院待產，早上自然產下寶寶，他當新手爸，一整天忙著陪伴老婆和兒子。

黃少谷因為疫情影響，許多工作暫緩、取消，先前被爆因為生活經濟壓力大，他開始兼差當上班族，經紀人表示黃少谷已離開上一份工作，目前由朋友介紹在電商工作，如今兒子出生，他也會邊照顧老婆小孩也邊忙電商工作，努力維持家計。