路透18日引述消息人士報導，全球第4大晶圓代工廠格芯向美國監管單位祕密申請公開上市，估值約250億美元（約台幣7000億元），此舉表明格芯並不急於接受英特爾收購。

知情人士透露，格芯正與摩根士丹利（Morgan Stanley）、美國銀行（Bank of America）、摩根大通（JPMorgan）、花旗集團（Citigroup）和瑞信集團（Credit Suisse Group）等銀行合作，準備規畫IPO掛牌事宜。

預估格芯最快在10月公布IPO申請，並在今年底或明（2022）年初上市，具體進度要看美國證券交易委員會（SEC）審理速度而定。匿名人士提到，由於審議過程不公開，格芯上市計畫恐受市場條件影響而改變時程。

上月傳出英特爾有意收購格芯，知情人士表示，英特爾尚未對格芯提出正式交易價碼，有可能不會這麼做。 原因在於，格芯擔憂合併可能讓與英特爾競爭的客戶不滿，如超微（AMD），同時也可能面臨拜登政府嚴格的反壟斷審查。

華爾街日報之前報導 ，英特爾打算以300億美元（約台幣8400億元）收購格芯，但不保證併購案一定會成功，而格芯執行長Tom Caulfield也回應，將按計畫明年進行首次IPO。

格芯近期為滿足市場需求、持續加碼產能，將在紐約馬爾他（Malta）附近蓋第2座晶圓廠，以因應晶片荒，並積極爭取德國政府補貼，計畫擴大在德勒斯登（Dresden）的產能。