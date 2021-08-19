缺料逐漸紓解，且新產品開始陸續貢獻業績，電源供應器廠康舒(6282)下半年營運可望急起直追，康舒表示，第3季會比第2季好，毛利率亦因產品價格調漲可望向上，隨著各項新產品於明年量產出貨，明年可望有兩位數成長。

康舒今天應券商邀請舉行線上法說會，受到缺料等因素影響，康舒第2季合併營收為49.22億元，年減2.8%，營業毛利為7.5億元，年減19.7%，單季合併毛利率降至15.24%，年減3.22個百分點，單季稅後盈餘為1.75億元，單季每股盈餘為0.34元；累計上半年稅後盈餘為2.6億元，每股盈餘為0.5元。

傳統旺季來臨，PC及家電等傳統電源需求增溫，且缺料逐漸紓解，加上產品漲價效益顯現，康舒營運可望擺脫第2季谷底，康舒表示，缺料遞延的訂單下半年會補上，目前看起來第3季比第2季好，毛利率亦會往上，由於下半年業績回升，全年營運有機會接近原預估的成長幅度。

就各產品來看，康舒在低軌道衛星電源已有斬穫，但受到疫情影響，客戶今年拉貨量不如預期，以客戶的訂單預估，明年出貨量將較今年成長3倍；在運動器材的電源供應器方面，康舒今年獲得客戶認證多個機種，預期2022年下半年到2023年會有較明顯的業績貢獻；在燃料電池發電系統相關電源部分，康舒今年預期業務目標可以達成，至於手機電源預期明年可望上看兩位數成長。

在電動車相關電源系統開發方面，目前康舒車載充電系統為特定車種少量送樣及出貨狀態，後續若是全車系導入的狀況，出貨量便有機會大幅增加，康舒預期，2022年將放量成長；此外，電動車充電樁目前以代工為主，亦是公司努力佈局的重點。

在綠能方面，康舒積極進行太陽能發電電場建置與綠電平台的設立，以及智慧電錶與台電合作智慧電網建立，希望做到智慧能源聚合調度為目標，目前太陽能電場今年已達到137MW的建置容量，康舒中長期目標為500MW。

康舒表示，公司未來將與多個綠電平台合作籌組綠電聯盟，因應用電大戶及政府近零碳排與碳中和政策，亦將建立金仁寶集團的綠電電力銷售平台；在綠電銷售業務上，目前已積極與多家用電大戶洽談簽約中；此外，近期台電大力推行之儲能輔助服務，康舒亦積極評估參與其中，未來將以多元化能源發展為目標。

康舒董事長許介立在日前股東會表示，未來康舒除自身的電源產業，也將轉型朝綠能及車用電子/電動車佈局，希望藉由電源、綠能及車電三大領域推動康舒營運成長，目前綠能佔比已達10%，希望車電2023年佔比能達10%，公司目標是綠能及車用電子未來能各佔20%。