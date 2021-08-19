當沖降稅優惠拍板定案，但受到美股大跌拖累，台股昨日的彈升氣勢瞬間反轉，加權指數今(19)日在電子、金融、傳產齊跌之下，重挫450.87點，跌幅2.68%，收在最低點16375.40點，成交量4323.65億元，上櫃指數也同樣重挫2.35%。這波拉回使得台股指數已經來到5月25日來波段最低，今天的跌點則為5月18日以來最大。台股目前僅剩年線15454.14點未跌破，目前離年線約921點。

三大法人方面，外資今天狂賣台股501.48億元，改寫3月初以來、今年第三大單日賣超金額，僅次於3月4日賣超525.15億元，自營商也賣超台股55.8億元，僅有投信法人挺台股，買超9.4億元，三大法人今日合計賣超台股547.88億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，這波台股下跌主要由籌碼面引發，因為就基本面來看，台股企業獲利持續上修趨勢並未改變，整體企業獲利成長年增率可望達50%以上，而台股本益比不僅低於近5年均值，亦低於其他亞洲國家與成熟國家，加上企業財報普遍優於預期與電子旺季加持，在企業獲利強勁支持下，台股基本面無虞，預期近期的修正將吸引逢低買盤入場。

疫情方面，葉獻文表示，儘管Delta病毒在東南亞持續蔓延，導致台廠製造業下游廠商出貨產生遞延，然而隨防疫力道與疫苗接種率提升，預期出貨遞延現象將可逐步緩解。另外，目前全球半導體產能持續吃緊，加上晶圓代工供應鏈再傳出第四季漲價潮，成熟製程報價在第四季亦持續上揚，顯示全速升溫的終端需求量能不減。

葉獻文認為，現階段建議可觀察美股費城半導體指數只要仍位於2840點以上、今年以來下方支撐，顯示半導體整體態勢仍走強，則持續看好台股為投資主軸。