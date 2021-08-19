樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄擁有甜美嬌小外型及傲人E罩杯身材，才出道短短時間就擁有超高人氣，IG更有81萬粉絲追蹤，常在社群網站分享生活日常的她，曬出一張她身穿黑色低胸上衣的照片，一對傲人北半球若隱若現，讓人看的血脈賁張。

林襄曬出身穿黑色低胸上衣的火辣照，只見她不僅露出半截雪白香肩，一對傲人北半球及深邃事業線更是若隱若現，讓網友充滿無限遐想，至於下半身則是黑長褲搭配黑長靴，豪邁敞開一雙美腿，並作勢踢向鏡頭，一改過往性感風格，此外更對著鏡頭擺出一副酷樣，可說是狠勁十足，接著不忘向廣大粉絲致謝：「開心又得名了，謝謝襄民對我的愛護，真的很感動」。

對此，網友紛紛留言大讚：「一直以來都相信小襄，這麼可愛肯定會得名的呀」、「好看到不行，絕對是史上最美的黑天鵝」、「我覺得你可以剪短髮，真的太帥了」、「光明系女天神林襄好可愛」、「好漂亮，真不愧是襄襄，超愛」、「好美的角度，真的是零死角女神」。

林襄在防疫期間中職停賽時就經常透過社群和粉絲互動，之前在IG限時動態發起問答，對於網友提問有問必答，就有粉絲好奇林襄穿的內衣功效如何？她二話不說對著鏡頭喬奶，傲人雙峰幾乎都快要彈出睡衣，大尺度畫面讓粉絲大噴鼻血。