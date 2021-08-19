T1聯盟高雄海神上個月和畢業自高雄義守大學的好手呂威霆簽約，今天再和另一位「義守幫」球員蘇文儒簽約，為球隊增添戰力。

蘇文儒是高雄海神隊T1聯盟元年選秀會上第2輪同時也是唯一指名的好手，球風穩健，攻守俱佳，深獲球團青睞，看好他場上扮演得分刺客，他也被恩師謝玉娟比喻為小一號的蔡文誠，拚勁有目共睹，場上總能適時挺身建功，是打法多元的工具人。

不過蘇文儒大學畢業後一度想追隨學長腳步離開籃球，改當上班族，直到去年暑假進到中部球隊青年隊，同時接觸行政事務，才體認舊愛最美，他感謝后綜高中教練戴金鼎教練以及義守大學教練謝玉娟的栽培，給球員很大空間，發揮優勢、培養場上應變能力，蘇文儒也感謝海神球團信任，「特別是選秀會上高雄海神隊只選1人，讓我覺得更加幸運，也會更珍惜這次機會。」

蘇文儒2020年入選成都世大運培訓隊，堅定他闖蕩職籃決心，「過去從來沒有入選過國家隊，實力獲得肯定，也因此能與其他好手競爭切磋，想打職籃的心更明確了，也是我人生的一大轉折。」

看著兩位子弟兵加入高雄海神，謝玉娟給予祝福，表示：「蘇文儒在場上的拚搏精神是我近年在義守最欣賞的，未來即使要面臨轉型，我認為他能很快適應，懂得把握機會。他與呂威霆肩負著『一三七』體系的希望進入職業賽場，我對他們寄予厚望，相信他們都能把握機會，成為學弟們的榜樣。」