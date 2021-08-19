新北三芝、三峽是北部主要養蜂產區，由於前2年受氣候影響，全台花期錯亂，蜂蜜產量大受影響，北部蜂農經濟受創嚴重，40歲的陳冠樺仍連續獲得6年全國國產蜂蜜評鑑頭等獎，他表示，去年蜂蜜產量重跌7成，又受疫情影響，曾一度想過放棄，但想到祖父、母親親手拉拔的家業，只能繼續咬牙苦撐，終於再次獲得評審肯定。

陳冠樺大學就讀機械工程系，畢業後在科技業擔任工程師，因為不忍母親獨自經營家裡養蜂場積勞成疾，毅然決然放棄百萬年薪工作，返家接手祖父傳承下來的養蜂事業。陳冠樺表示，家族三代都經營養蜂事業，扎根三峽有木里已超過60年，剛開始接手養蜂並不容易，因為蜂箱遍布三峽、龍潭、大溪等地，自己也必須隨著花期變化採收蜂蜜，不僅要與地方居民打好關係，也要隨時擔心蜂箱是否被竊以及氣候變遷問題。

為了研究蜂蜜，陳冠樺也特地到研究所持續進修生物科技，在世界及亞洲養蜂大會上發表論文，並研發出蜂膠、蜂王乳等農業技術產品，前往深圳代表新北市參加2018台灣創意生活節展售會，雖然養蜂路上看似一帆風順，但陳冠樺卻在前幾年遇上危機。

「前2、3年是蜂蜜採收最差的時候，生意差點做不下去。」陳冠樺說，前幾年雨季不下雨、缺雨時又豪雨不斷，導致花期錯亂，花都吐不出花蜜，許多蜂農的蜂蜜產量都大跌，又受到疫情影響，蜂蜜根本賣不出去，店面生意相當差，原本一度想過放棄，但仍抱著希望，將用心栽配的蜂蜜送出去比賽，沒想到就奪獎了。

陳冠樺表示，當時產量僅剩3成，真的是老天眷顧才能幸運獲獎，讓自己更有信心，而今年蜂蜜品質相對好，一個蜂箱大約可以收成70多公斤，產地價1台斤至少200元以上，算是豐收期，雖然市面上仍有不少工業蜜混充，不過自家品牌已打出名氣，不受太大影響，未來也會將經驗持續分享給新北市的養蜂農友，盼培育出更多養蜂達人。

農業局表示，本局去年輔導青農陳冠樺參加新北青農力計畫協助升級電商平台，以簡潔易操作方式優化自有網站，並將26個商品重新拍攝及規劃相關行銷及促銷方案，提升品牌能見度，未來將積極輔導新農漁民投入農業生產，從生產、銷售通路、包裝行銷規畫一站式輔導措施，協助農友打開線下及線上通路。