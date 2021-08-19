台中市大里區塗城路一家自助餐廳，昨（18）日發生謝姓老闆遭62歲李姓男子，拿細長利刃沿路追殺、砍殺10多刀的喋血案件，霧峰警方根據沿路監視器影片，不眠不休往大里、太平山區搜索，19日下午發現嫌犯從太平下山蹤跡，在14點20分左右在太平永豐路，跟監員警一擁而上，將他逮捕。
據了解，李男18日中午作案後，就騎機車往牛角坑等山區方向去，過程中李嫌還故意迂迴行走，似乎故意誤導警方追緝，幸警方發現他往山區的影像，立即撒出30多名警力遍山搜索，由於大里、太平山區小路很多，錯綜複雜，還可通往南投山區，李嫌入山後，就再也沒看到他的蹤跡，讓警方一度陷入瓶頸。
警方仍然徹夜搜索，嚴密監視各個路口，直至19日下午，發現李嫌下山，立即通報搜索警網，縮小範圍，於大里新仁七街、永豐路口發現李嫌下車買魚翅羹，霧峰分局偵查隊沈副隊長帶領隊員5人一擁而上，將他逮埔，李嫌來不及反應，乖乖束手就擒，警方並在其機車內搜出2把40公分左右的生魚片刀。
警方指出，李嫌躲了一天一夜，都沒吃東西，疑是肚子餓，才下山買東西，且他在山上逃竄時，換過幾個偏遠的工寮躲藏，遠遠碰到人、狗等就立刻避開，所以一開始皆找不到他的蹤跡，加上他也沒有帶手機，讓警方無法以機追人。
警方指出，李嫌在大里獨自居住，平時與人互動就不好，初步了解因爲言語起糾紛，認為謝男看不起他，詳細行兇動機，警方訊後將依殺人未遂移送台中地檢署，進一步調查釐清。
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