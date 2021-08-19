東京奧運台灣羽球「黃金男雙」王齊麟（右）和李洋（左）19日首度公開合體，參加台灣運彩的活動，兩人也解釋著名「聖筊」姿勢的由來，王齊麟說：「我就是很直接的想法，想要搥地板，不是要跪下去」，而李洋則說：「我是想仰天長嘯啦！」。（張鎧乙攝）

在東京奧運勇奪金牌的我國羽球「黃金男雙」王齊麟／李洋，今天於回國結束隔離檢疫後首次公開同台，為台灣運彩抽出東奧賽事投注「加碼獎」的12位幸運得主。被問到奧運金牌的國光獎金如何領取，兩人也有志一同表示「月領」。

「我還年輕，會選擇月領的方式，希望我可以活久一點。也希望買個房子給爸媽，讓他們過好日子。」李洋說。

麟洋奪金後人氣爆棚，回國後雖然密集受訪，但隔離期間都採視訊連線方式，今天同台直說14天沒有碰面感覺很久，不過默契依舊一級棒。李洋趁機解釋是因為王齊麟太高，才讓他顯矮，「我身高176.6公分，四捨五入『號稱』177！」王齊麟也立刻妙回：「那我『號稱』190！」

隔離期間麟洋感謝各界熱情款待送來美食，幸好房間內有準備飛輪來消耗熱量，才不致身材走樣。至於下一個比賽，兩人透露會是10月於丹麥舉行的湯優盃團體賽，但因14天沒訓練，要拉到高競技水平才能出賽，目前還在自我調整狀態，正式恢復訓練的時間會跟教練討論。

雖然頂著奧運金牌光環，但麟洋強調不會因此覺得高人一等，會保持初心面對比賽，王齊麟說：「目前世界男雙好手水準相近，我們會繼續以挑戰者的姿態去衝擊，每個比賽都把自己的心態歸零。」

麟洋也感謝體育署黃金計畫的支持，而黃金計畫的資金來源就是台灣運彩提撥10％營業額的運動發展基金。台灣運彩總經理林博泰透露這次東奧銷售額高達新台幣21.1億，是里約奧運的2.6倍，將有2.1億挹注運發基金。另有155萬人參與運彩舉辦的東奧抽獎，今天也透過麟洋的「金牌之手」，抽出總計840萬獎金的幸運得主。

東京奧運台灣羽球「黃金男雙」王齊麟（右）和李洋（左）19日首度公開合體，參加台灣運彩的活動，兩人在抽出金牌獎項時，雙手還擺出著名的「聖筊」姿勢。（張鎧乙攝）