公費疫苗第6輪施打高端疫苗，苗栗縣至19日上午預約施打人數達9565人，將從8月23日至29日施打，由於尚未滿額，縣府衛生局呼籲20歲至35歲的民眾已開放登記，可逕自上網登記後施打。

雖然苗栗縣議會國民黨團日前提臨時動議，建請縣府施打的疫苗，必須經過國際認證，但衛生局的立場是堅持遵照中央指示施打中央撥發的各種疫苗。因此，中央宣布第6輪施打高端疫苗後，苗栗衛生局遵照中央指示，準備相關施打作業。

第6輪高端疫苗將於8月23至29日施打，苗栗縣先前首批登記意願時，有1萬5千多人登記，但截至8月18日中午12時，只剩6883人完成疫苗施打預約。

因尚未滿額，所以中央下修開放20歲至35歲民眾預約接種，預約平台自8月18日下午4時至8月20日中午12時開放登記，本批新增開放對象，苗栗縣符合資格者5134人，自18日下午4時自19日早上8點，計已有2682人預約完成，全縣第6輪預約施打高端疫苗民眾，累計至8月19日上午8時為9565人。

衛生局表示，縣府已於預約平台廣設71個接種據點，分別於18鄉鎮市衛生所、13家合約醫院與40家合約診所，以提升鄉親接種疫苗施打。這次提供的高端新冠肺炎疫苗為單次劑量接種，因此並無任何殘劑，請鄉親於平台預約接種後，備妥身分證件與健保卡準時報到。