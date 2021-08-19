聯亞生技未能取得EUA，原本以為出局的國光生技卻「鴨子划水」，今與BD簽訂合作備忘錄（MOU）後表態「新冠疫苗研發不會缺席」，將赴東南亞做新冠疫苗二、三期臨床試驗，以國際市場為銷售目標。

據了解，國光生技選定二、三期臨床試驗的國家，就是目前東南亞疫情最嚴重的印尼市場。

國光表示，由於簽訂保密協定，不能透露國家，可以確定的是二期臨床如火如荼展開，待二期試驗通過後，隨即進行萬人規模的三期試驗；國光生技董事長詹啟賢強調，國光以疫苗起家，新冠肺炎疫苗是國光長期發展的一部分。

看準醫藥委託代工市場，國光生技今與美國BD公司簽署合作備忘錄，搶攻1200億美元的商機；詹啟賢表示，希望藉此強化雙方在製藥、疫苗代工製造，接下來也不排除爭取莫德納、BNT等疫苗廠的委託代工。

國光生技補充表示，任何疫苗代工的可能性都不排除，只要國光有能力、有適當設備都可列入考慮；以當前的設備來看，mRNA的原液製造，國光無適當設備，但充填的是可以承接來做。

而國光與BD公司合作，主要是BD製藥系統部門觀察到台灣製藥產業迅速崛起，這次簽屬MOU將會增強BD提供給國光生技的服務，包括製造、檢驗、產品查驗登記等技術支援。