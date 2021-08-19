侵門踏戶叫囂，還想惡人先告狀、撈一筆，慘遭法官打臉。彰化縣北斗鎮林姓男子與鄰居吳男長期不睦，曾惡言相向還大打出手；去年6月雙方又起爭執，林男脫口「像狗一樣」遭吳男錄影提告妨害名譽，彰化地院審理後判林男無罪，並駁回民事求償訴訟，還林男公道。

根據判決書，林男與吳男兩人為對門鄰居，林男與父親經營檳榔攤，吳家兄弟就住在檳榔攤對面，雙方因細故長期不睦。

前年12月15日上午，兩家人又因為攤位檢舉之事起爭執，吳男弟弟拿手機錄影，林男父子雙雙對兄弟兩人飆國罵「幹你娘」，林父將手機拍打落地，林男更出手推倒、毆打吳男兄弟。

林男父子遭檢方起訴，彰化地院日前審理後，依公然侮辱罪判林父拘役20日；林男則依公然侮辱、傷害等罪，遭判應執行有期徒刑3個月。皆可易科罰金。

去年6月14日正中午，吳男又找上門叫囂，並請弟弟持手機錄影；林男當時正與許姓友人在住家門口拉設網路線，脫口而出「像狗一樣」、「沒人教訓」，吳男因此提告林男公然侮辱，並附帶民事訴訟，要求5萬元精神撫慰金。

林男出庭時承認有說這些話，但否認有公然侮辱之犯嫌；他反駁當天中午正和許姓友人在自家大門口前拉網路線，吳男兄弟兩人卻專程上門來叫囂，自己都沒有搭理對方，辯稱當時是跟朋友許男在交談，而且也未指名道姓。

審理法官勘驗吳男提供的手機錄影畫面，當時林男站在住家門口，身穿藍色短褲、黑色拖鞋的許男正沿著梯子往上爬，而吳男則跟著持手機拍攝之人從遠處逐漸走近林男身邊。

吳男隨即出口挑釁「怎樣，去法院啦！」雙方幾句話不合，吳男突然以極大音量大吼「看三小啦？」並叫身旁之人錄下林男對話；吳男不斷以較大音量說「這路你的喔？」並大吼「打人還囂張？」

林男起先回應，你給我進來，後又批對方「侵門踏戶」，並說「像狗一樣」亂吠，吳男隨即說「我把你錄下來了，齁；你很會罵嘛，你公然侮辱沒關係啦！」

審理法官認為，對話發生在林男住家前，是公眾場所，林男在吳男大聲咆哮後口出上開話語，明顯就是針對吳男舉止，林男辯稱沒有指名道姓，只是跟朋友講話，無法採信。

但法官也強調，公然侮辱罪保護個人在社會群體生活中，人格不會遭受不當詆毀，但也不能凌駕在憲法言論自由的保障之上；兩者衝突時應盡可能取得合理平衡，絕不容許以挑釁方式使人入罪之情形存在。

法官審酌，影片顯示吳男主動挑釁意味濃厚，故意激怒林男、再對林男提告，此種故意招致危難的權利濫用行為，無從認定吳男因被告言語而名譽受損，因此判林男無罪，並駁回吳男的民事求償訴訟。