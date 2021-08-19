上游材料價格上揚，電源供應器廠博大(8109)自7月起針對逾60%產品調漲5%到6%，受惠於客戶訂單強勁，博大目前訂單能見度已達年底，博大董事長廖本崇表示，看好營運到明年第1季展望仍不錯，今年營收將挑戰新高。

博大今天舉行線上法說會，博大主攻少量多樣電源產品，終端客戶以工業、太陽能、鐵道工程及醫療等利基型市場，今年以來，醫療精密設備及工業電腦客戶訂單穩定，且歐洲及韓國鐵道工程建置進度還不錯，讓博大營運有機會從上半年一路好到明年第1季。

博大今年上半年稅後盈餘為1.79億元，每股盈餘為2.53元；公司自結7月稅前盈餘為4811萬元，年增0.86%，單月每股稅前盈餘0.66元，累計前7月稅前盈餘2.74億元，年增27.3%，每股稅前盈餘3.79元。

今年以來上游原物料價格漲不停，博大也自7月起針對逾60%產品調漲5%到6%，以反應成本上揚，由於第3季訂單暢旺，博大預估，第3季營運可望挑戰單季歷史新高，毛利率可望因產品漲價維持應有水準。

為因應訂單需求，博大今年上半年已新增18%產能，6月過後再增加15%到20%產能，廖本崇表示，目前台中及無錫兩地的產能頂多再增加40%產能，因應未來中長期訂單及高階產業需求成長，公司已在台中籌備新廠，預估新廠將比現有產能大1.5倍，希望未來可以順利銜接。