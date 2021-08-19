新冠肺炎疫情使銀行加速各項數位金融發展進度，遠東銀(2845)截至2021年第二季離櫃率提升至95％，其中外匯保證金交換服務發展迄今，利用網路平台的交易量已占總交易量約80％，顯示客戶逐漸習於「宅在家」操作，以零接觸方式完成相關金融交易。

遠銀配合全球外匯市場運作，外幣保證金交易服務從過去僅能臨櫃辦理提款、匯款或幣別轉換，迄今已可全面透過網銀完成，為目前銀行業唯一全年無休且24小時專人服務，並領先同業發展手機／網路電子下單的交易模式，提供多達30種貨幣對（Currency Pairs）。

遠銀表示，根據交易量資訊顯示，今年以來以英鎊兌美元（GBP/USD）為最大宗，占總交易量達42％，其次為美元兌日圓（USD/JPY）占總交易量11％，美元兌南非幣（USD/ZAR）約占10％，歐元兌美元（EUR/USD）則占約8％。

使用客戶族群方面，遠銀指出，除了科技人士與醫生外，亦不乏一般從業人員及家庭主婦，主要客群約介於35～65歲之間，主要對於帳戶不必透過海外匯款或中間機構辦理，可開立於自己名下，認為對資金的控管和處理兼具便利性與保障性。

銀行在疫情警戒期間加速各項數位金融發展進度，遠銀對於外匯保證金交易業務，亦持續優化線上服務平台的各項功能，希望在全球化、科技化、後疫情新時代，為國人提供最友善操作的外匯保證金交易服務。