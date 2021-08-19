目標9月上市的國民美食連鎖餐飲業者八方雲集國際股份有限公司（2753），配合初次上市前辦理現金增資發行新股，採競價拍賣及公開申購方式辦理，將於20日啟動上市前競拍，競價拍賣張數4080張，競拍底價每股130.25元，以19日在興櫃收盤成交參考價181元，價差高達38.96％。

八方雲集上市前新股競拍期間為8月20日起至8月24日止，新股競價拍賣每標單最低為1張，投標數量以1張之整倍數為投標單位，依法以價高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，每人最高得標張數合計不超過540張，以價高者優先得標。預計8月26日開標，9月上旬正式掛牌上市。

八方雲集旗下連鎖餐飲品牌有「八方雲集」、「梁社漢排骨」、「丹堤咖啡」、「百芳池上」、「八方台式麵屋」，皆以庶民主食為主要發展方向，是台灣第一家「台式QSR（Quick Service Restaurant）」上市的公司。

QSR具有「出餐快速」、「方便攜帶」、「餐點標準化」等優勢。在疫情期間，受惠於簡單便利、性價比高，讓這類型主食餐點更受市場青睞，相較於同業受疫情衝擊較小。此外，八方雲集因中央工廠自動化與大量採購的規模經濟效益，提供「安全、新鮮、美味」，且價格穩定的食材，讓八方雲集高達98％的加盟門店，不需擔心原物料價格波動，穩固經營利潤並打造具高度向心力的企業文化。

八方雲集近年營收、獲利呈現穩健成長，2020年營收近52億元，稅後淨利6.34億元，賺逾一個股本，EPS達10.55元；近五年營益率約13～14％、ROE（股東權益報酬率）約31～32％，表現亮眼。2021年每月營收仍持續成長，今年上半年營收已達28.6億元、EPS達4.71元，充分展現公司營運佈局廣泛且穩健。

展望後市，八方雲集表示，今（2021）年營運重心將著重在梁社漢積極展店、丹堤咖啡以新店型進行拓展，推出全新的蔬食新品牌，並同步將觸角跨出亞洲，規劃明（2022）年在美國加州開設第一家門市，藉此推升集團走向複合式的跨國連鎖快餐品牌，讓台美兩地雙引擎驅動八方雲集營運持續成長。