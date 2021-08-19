美國敦促計劃派出領導人或政府首長出席下月紐約聯合國大會的逾150個國家，考慮改以預錄影片的方式致詞，以預防這個一年一度的會議變成「超級散佈病毒活動」。

美國代表團在發給其他192個聯合國會員國的照會中，也呼籲聯合國主辦的其他所有會議和週邊活動，都改以線上的方式進行，指稱這些召集眾人到紐約的會議「不必要地增加了社區、紐約當地人和其他旅客的風險。」

這份美聯社今天取得的美國照會聲稱，拜登政府尤其關切聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）和即將上任的大會主席夏希德（Abdulla Shahid）主持的多項高層實體會議，他們將針對氣候變遷、疫苗、聯合國世界反種族主義會議（U.N. World Conference Against Racism）20週年紀念、糧食體系和能源進行討論。

照會上說：「美國願竭盡所能，努力讓這些大家共同關心的優先議題討論活動以虛擬的形式成功進行。」

聯合國是在7月決定，讓全世界的領導人親自參與這項9月21日至27日進行的總辯論（General Debate），如果因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的限制措施讓他們無法成行，可以預錄影片的方式參與。

根據美聯社獲得的暫定演說者名單，有127個國家和政府的領導人將親自前往與會，其中包括美國總統拜登（Joe Biden）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron ）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）、英國首相強生（Boris Johnson）、以色列總理班奈特（Naftali Bennett）、印度總理穆迪（Narendra Modi），和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、中國國務院副總理韓正在內的26個國家的部長。

計劃預錄聲明的38名領導人，包括伊朗、埃及、印尼的總統。 阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）也在要前往紐約與會的名單上，但名單上的日期是8月13日，但他的政府隨後就被塔利班（Taliban）推翻，他本人逃離阿富汗。

美國強烈認為，「總辯論是當週唯一應該讓各國代表親自參與的活動。」

美方表示，有鑑於目前面臨的疫情問題，各國代表團的團長，應該考慮將聲明以錄影的方式參與聯合國大會的總辯論，並稱若各代表團決定親自前往紐約參加總辯論，美國要求代表團的人數必須降到最低。

美國表示，COVID-19疫情「持續在全球對健康構成重大風險」，人們不論是否曾接種過疫苗，都受Delta變異病毒株之害，美國的住院人數也有顯著增加。