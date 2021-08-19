中秋佳節將至，但因受疫情衝擊影響，伊甸桃園庇護工場推出的中秋禮盒預購量僅達目標的15 ％，為鼓勵更多民眾透過認購支持身心障礙朋友的用心與努力，伊甸庇護工場指出，9月7日前預購即可享9折優惠。

伊甸基金會庇護事業處長陳智宏表示，2021年上半年，因為疫情嚴重衝擊庇護工場營運，且訂單輛相較往年也明顯縮減，僅有目標量的15％，為鼓勵更多民眾透過認購支持身心障礙朋友的用心與努力，伊甸庇護工場指出，9月7日前預購即可享9折優惠，盼能減少疫情對庇護工場的衝擊。

伊甸基金會庇護工場指出，因2021年適逢「小王子」75周年，更特別取得羚邦集團授權小王子形象，並將其獨特的溫暖筆觸與畫風設計於中秋禮盒包裝上，象徵守護身障朋友的夢想，伊甸基金會也表示，盼用細膩溫暖的畫風，在疫情逐漸趨緩的現在，能給予社會更多撫慰與祝福。

除包裝新穎外，中秋產品更是推陳出新，伊甸基金會指出，今年除蛋黃酥、綠豆椪、杏仁脆肉紙、鳳梨酥、草莓酥、柚子酥等六種人氣商品外，更推出源於日本桃山並採用和菓子配方，口感細膩的桃山系列月餅新口味供民眾一同嘗鮮。