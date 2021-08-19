新北市消防局已派遣1大隊1中隊3分隊前往救援。（翻攝）

新北市消防局今（19日）下午2時許獲報，年約16歲少女在石碇區八分寮楓林橋下為了救援失足落水的男性友人，自己卻反而遭景美溪溪水沖走，目前已派遣1大隊1中隊3分隊前往救援。

據悉，兩人為網友關係相約出遊，男子不慎失足掉落景美溪內，少女為了救援下水反而遭溪水沖走，警、消持續救援中。