網友相約出遊男墜景美溪 女下水救人反遭沖走下落不明 16:532021/08/19 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市消防局已派遣1大隊1中隊3分隊前往救援。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市消防局已派遣1大隊1中隊3分隊前往救援。（翻攝） 新北市消防局今（19日）下午2時許獲報，年約16歲少女在石碇區八分寮楓林橋下為了救援失足落水的男性友人，自己卻反而遭景美溪溪水沖走，目前已派遣1大隊1中隊3分隊前往救援。 據悉，兩人為網友關係相約出遊，男子不慎失足掉落景美溪內，少女為了救援下水反而遭溪水沖走，警、消持續救援中。 《商情》觀望氣氛濃 紐約期金小幅走跌 台股爆恐慌賣壓 狂殺逾400點 台積電、聯電全趴倒 #沖走 #救援 #溪水 #網友 #相約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大老嗆外資 記憶體族群回神 04:102021/08/19 財經要聞 當沖占比達45％ 我國仍延長優惠至2024年底 14:412021/08/19 財經 全盤皆墨 台股暴跌450點 指數收近3個新低 13:402021/08/19 財經 拾荒嬤「公然行搶」 愛犬保不住飯碗網心疼 12:092021/08/19 萌寵 男抨擊護理師「穿短裙像酒家女」 遭網友砲轟：像塔利班 15:372021/08/19 社會 政院拍板 「當沖降稅」再延3年 稅率維持千分之1.5 11:382021/08/19 政治 蘇揆接見新警長 徐國勇避走南部 04:102021/08/19 焦點要聞 外資狂倒貨 台積市值跌破15兆 04:102021/08/19 財經要聞 當沖降稅延長3年拍板 台股增動能 04:102021/08/19 財經焦點 《韓股》半導體孱弱 韓股開低走低 12:342021/08/19 財經 航海王反攻 台股終止連9黑 04:102021/08/19 財經焦點 社會熱門新聞 獨家》鴨肉店少東「毛齊哥」辱嗆女外送員破查某 一審判決出爐 - 社會 2000元差點飛了 超商店員見包裹2特徵驚吐：是詐騙 - 社會 油漆沒了？台中街道驚現「ㄇㄢˋ」 網轟太扯：工人偷懶 - 社會 前嘉義縣議員涉非法濫倒廢棄物獲利2000萬元 50萬交保 - 社會 網友相約出遊男墜景美溪 女下水救人反遭沖走下落不明 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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