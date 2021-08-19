19日有「中街」之稱的平和路部分封閉，加上可以替代通行的鄰近數條巷弄封閉，造成民眾左轉右拐，卻繞不出去的窘境。所幸，水利局等相關單位預計在傍晚施工完畢，恢復交通。經發局也撤除因為疫情而對巷弄拉起的封鎖線。

從今年5月下旬全國疫情進入三級警戒以來，岡山區平安市場封閉數條巷弄，經發局與警方對出入民眾做實聯制或簽名，民眾都願意配合。但19日相關單位封閉部分舊省道岡山路，加上中街平和路部分封閉，引起民怨。

住在平和路的一個民眾表示，19日是有點誇張，他繞了兩條路都出不去，只好原路折返，再找另一條路出去。也有民眾說，施工單位應該多請一些人手，提前在可以應變的路口設好管制措施，避免民眾手忙腳亂。

道路不通令義交連連對民眾賠笑臉，負責郵局旁的巷弄交管的義交對騎車的婦女說：「不要瞪我啦，前面就過不去，找另一條道路啦！」婦女無奈，只能繞道。

水利局下午表示，岡山路（壽天路至維新路）19日因汙水道工程處理，做道路刨舖，目前已完成岡山路（壽天路至平和路）已開放交通，預計5點全線完成。

經發局下午撤除對平安市場附近的巷弄封鎖線管制，當地民眾說，從五月下旬被圍到現在，如今封鎖線終於沒了，感覺很好，也希望疫情趕快過去，讓當地攤商的生意恢復往日榮景。

由於岡山路與平和路是岡山區要道，來往車輛繁多，且平和路還是單行道，民眾希望相關單位在施做工程實能提早告知，並規畫好配套方案，避免造成交通亂象。