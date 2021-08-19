1名網友日前在台中后里的某處街道上發現柏油路上的「慢」字提醒標線，竟是以注音「ㄇㄢˋ」呈現，讓其他網友笑稱是油漆剛好用完嗎？也有網友說「給小孩讀的，交通安全觀念從幼稚園做起」、「覺得注音挺可愛的」引發討論；據悉，我國法律已明訂標誌之文字依國字方體為準，因此顯已違法。

該網友在臉書「路上觀察學院」發表1張圖片，圖片中是1處柏油路面，但該路面上的提醒字「慢」，竟是用注音「ㄇㄢˋ」寫成，而且其中的「ㄢ」字還寫的歪七扭八，路面上還有斑斑點點的油漆痕跡，讓原PO看了相當傻眼，放在網路上後短短半天吸引上百則留言，近2千人按讚。

1名網友日前在台中后里的某處街道上發現柏油路上的「慢」字提醒標線，竟是以注音「ㄇㄢˋ」呈現，讓其他網友笑稱是油漆剛好用完嗎？（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友則留言說，「要人家慢，自己（油漆工人）卻貪快」、「沒墨水了，只好寫注音」、「應該是工人筆劃順序錯然後又畫太大，工地主任：那你再加個ㄢˋ吧！就不用重鋪了」、「慢到空格鍵都還沒按，注音文就發出去了」、「養工處驗收驗假的喔」、「給小孩讀的，交通安全觀念從幼稚園做起」、「這樣就對了 ，路上也是有小朋友的啊」、「覺得注音挺可愛的」。

先前也有其他網友分享一張照片，柏油路上的「越線受罰」竟變形走歪，變成類似「越線『妥』罰」，引來網友笑稱「寫得那天一定有喝」；另外也有人發現路上的「當心」油漆字樣， 其中的「心」外型怪異；據道路交通標誌標線號誌設置規則，標誌之文字，橫寫者一律由左至右書寫，直寫者由上至下，由右至左書寫，並依國字方體為準；因此注音顯已違規。