面對地球暖化及溫室效應，種植物可帶來許多好處，使環境變得清新，尤其在家中擺設植栽，也有淨化空氣的功能。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分析，家中最適合擺放盆栽的4個地點，以及6大能提升財運的植物，從風水學來看，選對植物不僅能使人賞心悅目，還可帶來開運化煞的作用。

【適合擺放植栽的位置】

▍1.大門重擋煞

大門掌握整個家庭的財運命脈，同時也是與外界接觸的第一關口，因此大門方位及植物擺設極為重要，建議大門可放金桔討吉利。

▍2.玄關招貴人

玄關是進入家宅後的第一個位置，除了可阻隔由外界流向室內的氣流外，也是為正式進入家宅前所做的緩衝。適合擺放富貴竹。

▍3.客廳主聚財

客廳通常是家庭成員們最常久坐的地方，因此客廳與家庭和睦、人際關係息息相關。小至影響到家庭氣氛，大至影響到家庭成員的運勢與未來，艾菲爾老師建議，「客廳的入口、角落或樓梯邊，可以擺放發財樹及金錢樹，而茶几、櫃子上則可擺放蘭花。」

▍4.陽台能生旺

陽台光線充足的陽台，是為家宅換氣的重要位置之一，可擺放顏色鮮豔的花卉，或綠色植物、葉片較大的觀賞性植物等，如棕竹、萬年青、金錢樹、橡膠樹、仙人掌等；花卉則可種植杜鵑花、鬱金香、茶花、繡球花、蘭花等。

【家中適合擺放的植栽】

▍1.富貴竹

自古有花開富貴、竹報平安的祝詞，所以富貴竹可幫助提升財運，也有節節高升的寓意，艾菲爾老師表示，「像發財樹、金錢樹、銅錢草也具有招財進寶之意。」

▍2.鬱金香

鬱金香有著花中皇后的美名，象徵著勝利、幸福和神聖，也是財富與品味的象徵。

▍3.金桔

金桔有著大吉大利、財富吉祥的寓意，建議金桔盆栽要選果多色紅、枝葉碧綠的。

▍4.桃花

正所謂「一樹桃花滿庭春」，艾菲爾老師分析，「若想招來好姻緣，可以在家中桃花位（2021桃花位：正南方）擺放桃花盆栽，有利找尋到金玉良緣。」

▍5.蘭花

騷人墨客自古將蘭花比喻成君子，因蘭花有著不趨炎附勢，也不隨波逐流的氣質，有富貴之意。蘭花也能幫助累積人氣，對拓展人際關係有著極大的幫助。

▍6.菊花

菊花是花中四君子之一，通常會在9月盛開，跟九九「重陽節」相疊，因此有著「吉祥長壽」的涵義。菊花也象徵正直不屈、高雅純潔，有助穩定家中氣場與磁場。