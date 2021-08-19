遊戲改編電視劇《仙劍奇俠傳》系列捧紅不少人，昔日主角群胡歌、劉亦菲、安以軒或彭于晏，現在各個幾乎都是收視保證；時隔16年網路上瘋傳《仙劍一》將翻拍，更流出演員名單，原先胡歌飾演的男主角「李逍遙」，疑似由在台灣出生、目前在大陸發展的鮮肉偶像賴冠霖重新詮釋，讓粉絲們興奮不已。

16年前電視劇《仙劍奇俠傳一》播出後，不僅收視開紅盤，劇中主角群們之後也都成為各大電視劇爭相邀約的演員，男主角胡歌和兩位女主角劉亦菲、安以軒目前都已是大咖演員；而《仙劍奇俠傳三》也成功捧紅劉詩詩、楊冪和霍建華等，證明《仙劍》系列在當時有多轟動。

《仙劍奇俠傳》系列電視劇仍是不少觀眾心中的神劇。(圖/ 摘自微博)

不久前才傳出《仙劍五前傳》籌拍中，沒想到8月初微博陸續有《仙劍一》預計要在第三季度開拍，演員名單也被流出，男主角李逍遙由19歲鮮肉偶像賴冠霖飾演，女主角林月如是25歲的徐好，25歲男星何與則要飾演「唐鈺小寶」，甚至由劉亦菲飾演的趙靈兒都傳出要找當紅女星趙露思，讓許多仙劍迷都直呼「非常期待」。

網路上瘋傳《仙劍一》時隔16年要翻拍，演員名單也驚喜流出。(圖/ 摘自微博)

19歲鮮肉偶像疑似要飾演胡歌當年的經典角色「李逍遙」。(圖/ 摘自賴冠霖微博)

19歲的賴冠霖在台灣出生，小時候和家人曾到美國加州住過一段時間，小學時就回台，國中還沒畢業就決定獨自前往韓國當練習生；2017年以CUBE練習生身份參加選秀節目《PRODUCE 101第二季》，最後以第7名成績，成為限定男團Wanna One一員。團體活動結束後，和經紀公司爆出合約糾紛，在解約後專注在大陸發展演員事業。