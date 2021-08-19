將於8月25日在台上映的爆笑喜劇電影《詐製片家》，找來金獎影帝勞勃狄尼洛、摩根費里曼及湯米李瓊斯主演，三人以詼諧、幽默的全新角色，逗樂全球觀眾。曾以《教父》、《蠻牛》等鉅片奠定好萊塢巨星地位的男星勞勃狄尼洛，在新片中扮起魯蛇製片，欠了一屁股債的他竟腦洞大開，想藉拍片時謀殺主角，賺取保險金發大財，瘋狂行徑毫無極限。

好萊塢知名電影編劇喬治葛羅擔任編導，日前他在訪談中提到，這個劇本原本不受好萊塢青睞，拍攝計畫差點面臨夭折，全因金獎影帝勞勃狄尼洛的一句話而起死回生，最終更促成三位超豪華卡司破天荒合作。原來勞勃狄尼洛在花了八個月時間拍完《愛爾蘭人》後，立刻打電話跟喬治葛羅大吐苦水，崩潰直呼「我不想再演黑道了，拜託給我一個輕鬆的角色！」，喬治葛羅趕緊獻上這個劇本，讓勞勃狄尼洛一眼就愛上。

在2人聯手呼朋引伴下，成功獲得好友摩根費里曼的大力支持，而湯米李瓊斯不僅答應演出危險性超高的角色，特技場面更堅持零替身，全程親自上陣演出，挑戰騎馬飛奔卻意外引火上身，以及單挑兇猛蠻牛的精彩場面，敬業精神令導演喬治葛羅大呼感動。該片從險些胎死腹中到成功獲得大咖助陣的幕後故事，正巧與劇情不謀而合，過程既幽默又激勵人心，導演也期待本片能為觀眾帶來歡樂、感動的正能量。