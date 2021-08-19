大陸國家主席習近平17日主持中央財經委員會時，提及對高收入族群的改革方向，表示「共同富裕」是社會主義的本質，並強調加大稅收與社保對收入分配調節力道。資誠（PwC）聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良表示，本次中央財經委員會的宣示並不讓人意外，除個人房產統一徵收房產稅外，未來還可能針對高收入族群，制定一系列的稅制來全面、具體調節過高收入、縮小貧富差距。

段士良指出，大陸國家稅務總局多年前就開始研究實施遺產、贈與稅可行性，相關法規草案早已完成。只是因為多方考量，稅法草案屢遭擱置，現在大陸稅務機關監管機制與稽查工具都更加完備先進，另在大陸外匯依舊嚴格管制下，遺產及贈與稅一旦開徵，對在大陸的高資產者將有重大影響。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅補充，當前大陸以大數據精準課稅，早比過往更能充分掌握納稅人的所得、股權狀況、現金、有形資產與不動產登記情況。除對高收入者的個人所得稅可更精準徵收外，一旦針對高資產者開徵遺產贈與稅，在大陸擁有前述財產的台商很難不被課稅。

而對於經常居住大陸的台商而言，更恐產生兩岸遺產稅的雙重課稅等問題，因此對大陸未來相關的立法動向值得進一步關注。