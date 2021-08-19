「我要強姦你」竟出自於公務體系職場霸凌！花蓮縣議員楊華美今在縣議會驚爆，花蓮縣府內部近期發生多起職場霸凌及性騷擾案，其中農業處1名女性員工，只因午休未幫同事開門，竟遭對方騷擾恐嚇要強姦她，當事人心靈受創離職。縣府人事處長吳黎明證實受理相關案件，均依縣府訂定職場霸凌防治及處理作業規定處理。

縣議會今召開臨時會，社工出身的楊華美在議場關注職場霸凌相關權益問題，高分貝直指，今年5月某天，中午午休時，當事女員工可能沒聽到門鈴，未開門讓一名男同事進來，男同事認定對方故意不開，竟口出惡言恐嚇「我要強姦妳」，讓人感到不可思議，當事人身心受到創傷，曾經求助處內主管，縣府卻沒有妥當處理，這是應作為而不作為，讓員工自行療傷，縣府嚴重失職。

楊華美再爆，另教育處也有一椿職場霸凌申訴案，因局處首長沒有妥善處理，造成受害者被霸凌後只能默默離職、自行療傷。

楊華美不滿，縣府回應「按照法規有請當事人填表申訴」，但這樣的做法算有認真處理嗎？縣府應該做好職員保護工作，並啟動心理諮商協助系統，讓受害員工還能在工作岡位上好好做下去，而不是「大家都知道卻視而不見」。

縣府農業處長吳昆儒說，針對性騷擾案，第一時間獲報介入了解並予以關心，同時向警察局備案，並透過動防所人事內部進行討論，刑事部分則尚待警方定案，釐清是否構成事實，也向當事人表明，若有任何需要一定會進行協助。

縣府人事處長吳黎明說，縣府去年訂「花蓮縣政府職場霸凌防治及處理作業規定處理」，只要當事人提出申訴，絕對都依規定處理，性騷擾同要有申訴管道，他說，除了教育處、農業處，目前調查中案件，還有建設處的一件霸凌案，人事處一般會同政風處啟動調查，主要針對行政程序處理，若當事者不服，則可向社會處提出申訴，性騷擾案另多半會再涉及刑事及民事賠償，但縣府都會關切並掌握。

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