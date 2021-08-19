立委許淑華（中），19日會勘省道台16線公路，與集集鐵道改善工程。（許淑華服務處提供／廖志晃南投傳真）

省道台16線11.8公里處，日前因豪雨沖刷嚴重坍塌，造成公路及鐵路交通中斷。立委許淑華19日前往會勘，公路總局將興建4層階梯式擋土牆，且預留與公路間7公尺落淤空間；台鐵則允諾明年投入10億元，補強集集鐵道沿線邊坡。

立委許淑華會同交通部公路總局，及台灣鐵路管理局等單位實地勘查，其中，水里鄉中山路2段平交道附近，鐵道邊坡土壤流失，鐵路局將在2周內進行專業評估，緊急補強擋土牆、解決土石流失等問題。

鐵路局工務處副處長秦繼孔承諾，明年將投入10億元前瞻計畫改善經費，用於集集鐵道支線，邊坡及隧道水土保持通盤檢測與補強，改善危險路段水土保持設施，達到治標又治本的效果，保障居民生命財產安全。

而在會勘台16線11.8公里路段，邊坡土石崩落現場時，公路總局第2區養護工程處副處長傅立祥指出，初步研判應是邊坡上方排水不良，導致土體含水量過高，造成土石崩落。目前規畫清除落淤，讓山壁與路面之間達到35度安息角，並施設4層階梯式擋土牆鞏固山坡，且預留與台16線道路之間約7公尺寬的落淤空間，避免土石再次大規模滑落路面，造成行車危險。

許淑華在會勘現場，要求邊坡土地所有權人台灣鐵路局，將省道台16線全面邊坡水土保持檢測，一併納入明年前瞻改善計畫中，找出治本解決的方法，落實公路與鐵道安全，以降低豪雨來臨時災害發生的機率，維護民眾生命財產安全。