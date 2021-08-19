網紅律師「P律師」用漫畫訴說學子與民眾參加律師考試的不易。（高雄大學提供／林瑞益高雄傳真）

網路人氣漫畫家「P律師」除了以漫畫在臉書上吸引3.6萬名粉絲訂閱追蹤外，其實，他在現實生活中還是一個律師，他透過漫畫與民眾分享要當一個律師其實並不容易。

「P律師」是國立高雄大學法律學系2006年畢業校友，屬於七年級生的他將執業經歷與所見所聞當題材，畫成插圖與漫畫，其粉專「P律師漫畫法律人生」吸引數萬網友按讚。

「若能將興趣與事業結合，是人生中最開心的事。」P律師表示，他從小就愛塗鴉、懷抱漫畫家夢，包括《七龍珠》、《幽遊白書》、《灌籃高手》等經典漫畫都是他的收藏，家裡曾一度有過上萬本漫畫。

P律師也是一個被律師耽誤的漫畫家，小時候家人或師長都勸他：「當興趣就好」，儘管P律師順著師長建議就讀法律系，但畢業沒意願走法律路，還跨界投入產業經濟、專攻加盟連鎖調研。

P律師於2014年回頭考取律師資格，2015年實習期間發現各種有趣現象，埋藏深處的漫畫家魂再度引燃，畫出一篇又一篇令人莞爾的創作，例如常有當事人嫌收費太高，認為律師寫訴狀如喝水輕鬆；或是受雇律師常被老闆催件，心情其實跟上班族沒兩樣。

原本，P律師只是覺得好玩，單純閒暇創作，放在個人臉書自娛娛人，但在朋友激勵之下，鼓勵他當一個會畫漫畫的律師。於是，他在2016年成立粉絲專頁「P律師漫畫法律人生」，題材也愈來愈豐富，從執業甘苦擴大到教導民眾找律師訣竅、法院黑色幽默、100個正確或錯誤的法律觀念，至今已發表超過400幅畫作。