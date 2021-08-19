美國聯準會（Fed）會議紀錄透露將啟動討論縮減購債，美股應聲大跌，外資展開大逃殺，台股狂洩450點，新台幣也受累一舉貶破27.9元，終場收在27.969元兌1美元的三周新低，重貶1.26角，創二個月以來單日最大跌幅，台北外匯經紀公司成交量爆15.89億美元大量。

外匯交易員指出，根據Fed公布的會議紀錄，市場解讀暗示將今年底前展開縮減購債，加上先前Fed官員即持續發表贊成提前在9月討論縮表的言論，激發沈寂一段時間的利空再起，美股主要指數應聲大跌，主要亞股綠油油。台股連九黑後僅一日反彈，再現狂殺450點至16375點，收在近三個月新低，新台幣跟著重貶。尤其外資落跑擴大賣超達新台幣501億元，在匯市大肆買匯，加重新台幣跌勢。

外匯交易員認為，Fed縮減購債，啟動逐步退場的議題，已影響風險性資產市場一段時日，期間醞釀的負面預期，隨這次Fed會議紀錄發布而一次引爆，股匯市難免受衝擊。但由於距離升息還言之過早，市場將逐漸消化負面效應，震盪整理後，仍可望重返經濟復甦的正面發展，外資暫時將是偏匯出居多，及出口商順勢進場拋匯力道的拉鋸，短線預料新台幣轉為弱勢格局，不排除有機會再貶破28元大關。