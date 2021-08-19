初孟軒在比較正式的場合，喜歡於上身外搭襯衫，並以同色系的卡其褲搭配。（Gap提供）

「膝上短褲」是初孟軒打造陽光運動風格的關鍵單品。（Gap提供）

在台劇《天橋上的魔術師》飾演暖心哥哥Nori，而嶄露頭角的演員－初孟軒，憑著精湛的演技及陽光外型，年僅25歲獲得「國民哥哥」稱號。初孟軒對自己的穿搭，也有套個人美學，搭配快時尚品牌Gap，轉換不同風格的穿搭密技。

初孟軒透漏，私底下最常以T恤加短褲外出，不僅自在好活動，流汗也不會悶熱。從社群媒體中也可看出「膝上短褲」是他打造陽光運動風格的關鍵單品，顯高又能彰顯腿部線條；若是比較正式的場合，則喜歡於上身外搭襯衫，並以同色系的卡其褲搭配，讓陽光運動男也能簡單穿出斯文面貌。

而初孟軒首部主演的電影《青春換日線》，也將於今年底上映。片中他飾演一位個性敦厚的哥哥，扛起照顧亞斯柏格症弟弟的責任，為此，他在拍攝空檔還以角色的心境，寫了好幾個禮拜日記，試著揣摩他的狀況、想法、口吻，為的就是更投入角色之中。

初孟軒透漏另一半的擇偶條件，最重要的就是要相處起來舒適、自在，還特別喜歡「森林系女孩」，總給人一種親近、自然的感覺；另外像是「率性男孩風」或是「清新休閒風」等穿搭風格的女生，也時常吸引他的目光。