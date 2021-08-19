日前豪雨讓富興溼地水位不斷上升，差20公分就達滿水位。（蔡旻妤攝）

曾完全乾枯的台東縣池上鄉富興溼地因近日豪雨水位恢復，但原生種魚類數量稀少；對此，淡水魚生態專家吳政澔表示，建議先解決大量外來魚種及農業用水影響問題，再進行原生魚種復育，勿貿然野放。

富興社區專案經理林國欽表示，因日前豪雨以致溼地水位不斷上升，「目前只差20公分就到達雨季該有的滿水位」，平均1天上升10至20公分，但原生魚種數量仍稀少。

吳政澔表示，溼地內有大量強勢外來魚種，加上農業灌溉用水的影響溼地水位及水質，若要恢復良好的生態系統，建議相關單位應先解決水的問題，其次是外來種的有效移除，最後才能進行原生魚類的復育。

據了解，富興溼地水源來自於地下水自然湧泉，該處生態豐富，有40年未見的植物赤箭莎和原生魚種菊池氏細鯽，被台東林管處規畫為林業生態園區，日前因乾旱無雨，曾僅剩幾處小水漥。

吳政澔說，富興溼地屬於容易被人為影響的環境，對原生魚的棲地相對不穩定，若要復育原生魚，建議相關單位朝營造出相對獨立且穩定的棲地方向思考，有效隔離原生種魚類受外來種影響，另外也需要外來種魚類幼體時的天敵，如龜、鱉、鯰魚等，進而維持生態系統的平衡。

林國欽坦言，日前二期稻作插秧需要大量水分，只要農民一抽取地下水灌溉，富興溼地水位立刻下降，此外，池上部分灌溉溝渠未見到水，顯示水利設施已損壞，盼農田水利署盡速修復，讓農民不必再抽取地下水，才能讓溼地水位及水質穩定。

此外，由於富興溼地主管機關為林務局台東林管處，水源來自於卑南溪屬於第八河川局管轄，農業灌溉用水則隸屬農水署負責，另水質若受農藥等汙染又牽涉池上鄉公所、農糧署、農會等單位，因此恐需要許多公私協力參與，共同找尋共識以利推動原生種復育。