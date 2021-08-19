根據英國數據進行的廣泛分析顯示，即使完成接種疫苗，一旦感染Delta變異株，攜帶的病毒量與未接種疫苗者相當。這顯示不太可能利用推廣接種疫苗來達成群體免疫。

大量證據顯示，英國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種計畫能提供充分保護力，降低住院率與死亡率。

然而，這項最新分析顯示，雖然完成接種能降低感染率，但一旦感染Delta變異株，完成接種的人與沒有施打疫苗的人，兩者攜帶的病毒量並沒有太大差異。

不過學者表示，接種疫苗對病毒傳染力的影響仍未知。

牛津大學醫學統計與流行病學教授沃克（Sarah Walker）說：「我們還不知道接種疫苗後感染病毒的人，他們的傳染力如何。例如，他們攜帶高濃度病毒的時間可能會縮短。」

她表示：「不過他們（接種疫苗者）能夠攜帶高濃度病毒，顯示沒有接種疫苗的人，沒辦法如我們所願的，能被保護免於感染Delta變異株。」

英國近期COVID-19相關的確診率、住院率與死亡率都在緩慢升高。在截至8月18日的這週有21萬1238人確診，比前一週增加7.6%，並有655人在確診後28天內身亡，較前一週增加7.9%。住院率同樣顯著爬升，在8日至14日間有5623人染疫住院，較前一週增加4.3%。

這項研究尚未經過同行評審，但發現先前對付Alpha變異株有用的疫苗，到了Delta變異株卻減效。

這篇分析沒有直接研究接種疫苗是否能避免發展成重症。不過，倫敦國王學院醫藥學訪問教授沃德（Penny Ward）表示：「迄今發病住院的案例較少，顯示接種疫苗至少能提供保護，避免演變成重症。」

研究由牛津大學學者，與英國國家統計局（ONS）和衛生及社會關懷部共同進行。在2020年12月至2021年5月中旬期間，採樣超過38萬4500人、約260萬份鼻咽拭子樣本。另外，在Delta變異株主要流行的今年5月中旬至8月1日期間，採樣35萬8983人，取得超過81萬1600份樣本。

英國的研究結果，回應了美國疾病管制暨預防中心（CDC）上月的研究。CDC當時表示，那項研究結果促使政策大轉彎，呼籲民眾打完疫苗在疫情熱區，室內仍應戴口罩。

牛津大學納菲爾德（Nuffield Dept）人口健康資深研究者普維爾斯（Koen Pouwels）表示，數據分析顯示，已經接種疫苗的人，仍有可能感染他人，這更加凸顯利用篩檢與自我隔離，來降低傳播風險的重要性。這也使得達成群體免疫更具挑戰性。

群體免疫的概念是透過許多人免疫，無論是透過接種疫苗或先前染疫康復，來間接保護其他沒接種疫苗或未曾染疫的人。