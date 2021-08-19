香港男神古巨基不僅歌喉一流，演技也相當精湛，其中，他曾主演瓊瑤劇《情深深雨濛濛》及《還珠格格還珠格格3之天上人間》，俊俏可愛臉蛋讓萬千少女為之傾倒，昨天(8/18)古巨基迎接49歲生日，分享了跟2歲兒子的溫馨影片，不只孩子可愛的模樣吸睛，古巨基的極致童顏，也讓眾人看傻眼。

古巨基與經紀人老婆Lorranie愛情長跑20多年，終於在2014年7月於美國賭城秘婚，在42歲宣布死會，婚後男神曾低調表示有生子計畫，終於在成為人夫6年後，當時50歲的老婆給他生下了一個兒子，古巨基極度開心，但當時全球正受疫情折騰，因此他將這份喜悅藏了一段時間，才公開了好消息。

已經49歲的古巨基，極致童顏讓人看傻眼。(取材自古巨基微博)

如今有妻有子的古巨基，生活相當幸福美好，昨天他迎接49歲生日，貼出了親親兒子的可愛影片，跟孩子Kuson感性告白，「開眼是你，閉上眼之前也是你；懷抱中是你，心中也是你。謝謝你讓我以父親的心過第二個生辰，你每天給爸爸的Kiss Kiss，就是最好的禮物，也是我每天身與心的能量」。

古巨基表示，很多人跟他說，孩子長大到一個年紀，就會對跟爸媽親親感到尷尬，慢慢會減少這樣的甜蜜互動，這讓他有所體悟，「我會每天繼續好好收起你小小的親吻，永遠記住這些日子每一個點滴，無論現在或將來，我都知道我的人生有你真好」，而在影片中跟兒子相親相愛的古巨基，多年來歲月在他身上根本沒有流動，仍是瓊瑤劇中青春小生的模樣，極致童顏讓人超羨慕。