台中市檔案公文書圖說僅供參考不負責任？台中市議員楊正中19日質詢指出，民眾向都發局申請地籍圖及都市計畫的檔案圖說，結果申請下來的圖說都被蓋上「僅供參考」的章，讓民眾無所適從。都發局長黃文彬說，包括都市計畫每天都在更新，內部會加強要求，回去檢討。

楊正中說，台中市政府都發局花了錢去設置電子查詢系統資料庫，但網站上還是寫著「網頁顯示資料僅供參考，不得作為任何權利證明文件使用。」對此，都發局局長黃文彬回應係過去圖書都是紙本，加上都市計畫每日都會更新，因此還來不及更新。

楊正中質疑，都發局平時違反利用都發基金吃飽、蹭飽，還大量聘用臨時人員，根本是都發局內部管理有問題，有錢不能辦事！

楊正中痛批說，民眾依照規定繳納規費申請政府檔案公文圖說，結果政府卻不能提供正確資料。

楊正中也說茲事體大，他也發現不只有都發局的圖說僅供參考，平時也時有管線施工時不慎挖破情事發生，顯然政府圖說連自己都無法掌握，怎能怪罪其他單位施工不慎？