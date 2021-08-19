連鎖水餃鍋貼店龍頭八方雲集配合初次上市前辦理現金增資發行新股，採競價拍賣及公開申購方式辦理，將於20日啟動上市前競拍，競價拍賣張數 4080張，競拍底價每股130.25元，以19日在興櫃收盤成交參考價181元，價差高達38.96％。

八方雲集上市前新股競拍期間為2021年8月20日起至8月24日止，新股競價拍賣每標單最低為1張，投標數量以1張之整倍數為投標單位，依法以價高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，每人最高得標張數合計不超過540張，以價高者優先得標。預計8月26日開標，9月上旬正式掛牌上市。

八方雲集旗下連鎖餐飲品牌有「八方雲集」、「梁社漢排骨」、「丹堤咖啡」、「百芳池上」、「八方台式麵屋」，皆以庶民主食為主要發展方向，是台灣第一家「台式QSR ( Quick Service Restaurant )」上市的公司。

八方雲集近年營收、獲利呈現穩健成長，2020年營收近52億元，稅後淨利6.34億元，賺逾一個股本，EPS達10.55元；近五年營益率約13-14％、ROE(股東權益報酬率)約31-32％，表現亮眼。2021年每月營收仍持續成長，今年上半年營收已達28.6億元、EPS達4.71元，充分展現公司營運佈局廣泛且穩健。

八方雲集表示，展望後市，今(2021)年營運重心將著重在梁社漢積極展店、丹堤咖啡以新店型進行拓展，推出全新的蔬食新品牌，並同步將觸角跨出亞洲，規劃明(2022)年在美國加州開設第一家門市，藉此推升集團走向複合式的跨國連鎖快餐品牌，讓台美兩地雙引擎驅動八方雲集營運持續成長。