奉行柯市府商業極大化的台北捷運公司，近期鎖定北投會館大打輕旅市場，日前被「自家人」北市觀傳局抓包，未申請旅館業登記卻還張貼住宿廣告，但經查證後，觀傳局認定北捷並未向不特定人收費提供住宿服務，且有疑慮的廣告也已下架，因此不會開罰。

北投會館因疫情關閉許久，但相關住宿廣告仍大剌剌獵刊登在捷運燈箱，觀傳局日前認為，北投會館未領有旅館登記證，廣告內容也涉及向不特定人士收取費用、給予住宿服務，可依發展觀光條例處10萬元至50萬元罰鍰，並勒令歇業，張貼廣告則可處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

觀傳局於6日發函，要求北捷5日內提出書面說明，公文內也清楚表示，北捷若提供內容不實文件，將依刑事訴訟法規定逕為告發，函送台北地檢偵辦。

不斷喊冤的北捷也於11日回覆書面說明，表示該會館僅提供訓練活動的學員使用，非屬提供不特定人住宿的旅館業，為避免外界誤會，捷運車站、列車或網頁等原所刊載北投會館的廣告，皆已下架。

觀傳局表示，經查證，該會館於5月15日起即停止營運，13日再查原刊登於捷運燈箱之廣告也已下架，查無違規經營，不會開罰。

北捷對此表示，北投會館是依發展觀光條例中「非以營利為目的且供特定對象住宿之場所」為基準，經市府核准後作為學員宿舍提供相關訓練。現已將有疑慮的廣告下架，學員宿舍及訓練套裝方案也暫停，之後將透過「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」完成旅館業登記。