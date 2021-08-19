屏東縣牡丹國中的蘇嘉軒榮獲總統教育獎殊榮。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

旗艦台劇《斯卡羅》掀熱議，當中飾演大股頭「卓杞篤」的查馬克‧法拉屋樂雖是素人演員，但演技精湛備受矚目，而其兒子樂可艾‧法拉屋樂也相當優秀，今年榮獲總統教育獎，將於20日接受蔡英文總統表揚，他說要把榮耀獻給父親。

屏縣府指出，樂可艾‧法拉屋樂的父親是排灣族人，也就是演活「卓杞篤」的泰武國小主任查馬克‧法拉屋樂，而母親則為泰雅族人；樂可艾就讀泰武國小後即積極認識傳統文化，除加入泰武古謠傳唱隊、學習排灣族古謠外，還在四年級時通過排灣族語中級認證。

此後，樂可艾繼而挑戰排灣族語中高級認證，也接下擔任傳統歌謠隊隊長的重責大任。縣府說，在師長的眼中，樂可艾品學兼優、積極進取，對於自己的排灣族文化有高度的使命感，不論是族語、傳統歌謠都有傑出的表現。

縣府感動道，樂可艾還會趁每天午休時帶領全校小朋友練習傳統歌謠，另外他在音樂及足球上也有出類拔萃的表現，足堪典範。據曾任泰武國小校長的現任立委伍麗華轉述家人說法，樂可艾將於20日穿著排灣族傳統服飾接受蔡英文總統頒獎，且他說，要把這份榮耀獻給父親。

而除樂可艾外，縣府稱，牡丹國中的蘇嘉軒也榮獲總統教育獎殊榮。蘇嘉軒家住偏遠的牡丹鄉牡丹村，自小與媽媽、外婆生活，照顧家人已成為他的日常，但乖巧的他不曾喊苦喊累，他為家人選擇縣內高職繼續升學，但也期許未來能考取警察大學，實踐理想。

縣府稱讚道，蘇嘉軒在校成績名列前茅，個性樂觀開朗又積極參與學校各式團隊競賽，例如原民古謠合唱團、英語RT劇場比賽及童軍大露營等，且過程中都與同學維持良善互動，獲獎實至名歸。