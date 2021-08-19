實在太好笑！一名外送員表示，自己接到一筆很有趣的訂單，趁著店家備餐時打開手機確認，想不到其中一樣餐點備註竟寫著：「主管要吃，請超大辣，辣爆牠！」讓他看了笑翻，直呼「真的不要亂惹員工」。

一名外送員在Dcard發文，他接到一筆訂單，因為在等店家做餐，所以隨手一看客人點了什麼餐，沒想到其中一樣蒜香鹹豬肉，備註竟寫著「主管要吃，請超大辣，辣爆牠！」他甚至還用動物的「牠」，可見員工內心有多討厭主管，讓剛好在喝水的他差點噴水。

外送員看完忍不住大笑，「真的好壞喔，主管是不是常常虐待他們，真的不要亂惹訂餐的員工，我真的快笑翻」，並表示對這位主管的菊花感到同情。最後原PO補充，有詢問店家是否真的加了超級大辣，店家回應「有少放一點」。

貼文一出，立刻引起網友迴響，「看來仇恨很深哦直接不把主管當人看了」、「說不定他的主管吃完，剛好看到這文」、「這樣店家很為難欸，真的做太辣的話那個主管會跑來客訴吧」、「也許主管是四川人也說不定」。