蘆洲工人操作折床機具遭夾斷4隻手指 急送醫縫合 17:242021/08/19 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 30歲唐姓男子今（19日）下午3時許，在新北市蘆洲區中山一路與三民路口操作折床機具時，不慎被機具夾斷右手4隻手指，消防局獲報前往救援。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 30歲唐姓男子今（19）日下午3時許，在新北市蘆洲區中山一路與三民路口操作折床機具時，不慎被機具夾斷右手4隻手指，消防局獲報前往救援，緊急送醫急救，進行縫合手術，暫無生命危險。 蘆洲工人操作折床機具夾斷4隻手指 急送醫縫合 訂閱影音： 中時新聞網 疫苗涵蓋率逼近4成 新增2人接種AZ後死亡 T-Mobile遭駭客入侵 逾4千萬名客戶個資外洩 #機具 #折床 #夾斷 #4隻手 #蘆洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 塔利班掌權 國際資金斷援阿富汗 14:262021/08/19 國際 睡床選擇5要點 這種床會影響夫妻感情 15:512021/08/19 運勢 太魯閣事故釀49死 檢追加起訴台鐵花工段、專案經理 13:462021/08/19 社會 歡慶插旗宜蘭地區 通路快閃手機優惠三星S21狂省8千 17:292021/08/19 科技 遠百9款中秋獻禮 將心意送到心坎裡 07:002021/08/19 生活 急性腎衰竭就怕終身洗腎 快看！恢復腎功能有辦法 07:432021/08/19 健康 居家4地點最適合種植栽 客廳聚財、陽台生旺 17:122021/08/19 運勢 王毅和巴基斯坦外長通話 就阿富汗問題提4意見 09:142021/08/19 兩岸 不管三級警戒！ 嘉義補教師堅持替4生上課 遭重罰30萬元 10:382021/08/19 社會 《日股》傳豐田9月減產4成 日經跌至7個月低點 16:152021/08/19 財經 好市多神物殞落 4千苦主哀嚎：漲價之後就變了 13:462021/08/19 生活 社會熱門新聞 中天新聞提告抗罰 北院不准調閱NCC會議紀錄遭狠打臉 - 社會 陸軍六軍團戰車衝落邊坡 車內2人急撤離 營舍遭撞出大洞 - 社會 市民、建國高架道啟動AI執法 開路肩跨雙白線全都錄 - 社會 北檢認證丁怡銘萊牛說非謠言 皇家傳承無奈：一次次被打擊 - 社會 獨家》鴨肉店少東「毛齊哥」辱嗆女外送員破查某 一審判決出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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