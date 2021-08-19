30歲唐姓男子今（19）日下午3時許，在新北市蘆洲區中山一路與三民路口操作折床機具時，不慎被機具夾斷右手4隻手指，消防局獲報前往救援，緊急送醫急救，進行縫合手術，暫無生命危險。

蘆洲工人操作折床機具夾斷4隻手指 急送醫縫合