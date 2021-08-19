連鎖餐飲集團八方雲集(2753)預計9月上旬轉上市交易，上市前公開承銷現增新股6000張，其中4080張將自明（20）日起至24日以底價130.25元競價拍賣，以今（19）日興櫃交易均價184.37元計算，價差達41.55％。

八方雲集上市前新股競拍每標單最低為1張，投標數量以1張的整倍數為投標單位，每一得標人應依其得標價格認購，最高得標張數合計不超過540張，以價高者優先得標，預計26日開標。

八方雲集以鍋貼水餃品牌「八方雲集」起家，2018年在台灣及香港分別推出新品牌「梁社漢排骨」及「百芳池上便當」，2019年在香港再推出新品牌「八方台式麵屋」。去年10月斥資約6570萬元，取得「丹堤咖啡」69％股權，以多元化集團品牌經營。

八方雲集截至7月底集團門市達1261家，包括1089家「八方雲集」、111家「梁社漢排骨」、50家「丹堤咖啡」、7家「百芳池上便當」及4家「八方台式麵屋」。以地區來看，台灣共有1163家，其中加盟店達1050家，香港70家、中國大陸28家則均為直營店。

八方雲集表示，旗下品牌均以庶民主食為主要發展方向，為台灣首家台式快餐業（QSR）上市公司。快餐業具「出餐快速」、「方便攜帶」、「餐點標準化」等優勢，疫情期間受惠簡單便利、性價比高，使此類型主食餐點更受市場青睞，相較同業受疫情衝擊較小。

而八方雲集因中央工廠自動化與大量採購的規模經濟效益，提供「安全、新鮮、美味」，且價格穩定的食材，讓旗下高達98％的加盟門市不需擔心原物料價格波動，可穩固經營利潤、打造具高度向心力的企業文化。

八方雲集2020年合併營收創51.84億元新高、年增7.27％。毛利率雖降至39.49％新低，但營益率逆升至14.71％新高。本業獲利成長配合業外顯著轉盈，歸屬母公司稅後淨利6.33億元、年增達30.46％，每股盈餘（EPS）10.55元，雙創歷史新高、大賺1股本。

八方雲集2021年前7月自結合併營收33.51億元、年增達16.28％，續創同期新高。雖受疫情及原物料價格上漲影響，上半年歸屬母公司稅後淨利2.82億元、小減5.69％，每股盈餘（EPS）4.71元，略低於去年同期4.99元，表現仍優於多數餐飲同業。

展望後市，八方雲集將秉持「多品牌、跨市場」發展策略，持續擴展事業版圖。其中，「梁社漢排骨」將在台積極展店，目標5年內拓展達500家店，「丹堤咖啡」則重新定位獲利模式、以新店型展店，並預計在年底前推出全新蔬食新品牌，挹注未來營運成長動能。

海外市場方面，八方雲集在香港推出的「百芳池上便當」及「八方台式麵屋」品牌將持續拓店，並規畫插旗美國及日本市場，預計最快明年首季在美國加州開出首家「八方雲集」門市，藉此推升集團走向複合式跨國連鎖快餐品牌，以雙引擎驅動營運持續成長。