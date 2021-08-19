美聯準會公布政策會議紀要，透露風向轉變，美股隔夜收黑。亞洲主要股市周四亦全盤盡墨。港股開低走低，午後持續低走。

周四香港恆生指數收跌550.68點或2.13%，為25316.33點。國企股(H股)跌234.34點或2.56%，為8916.02點。

科技指數暴跌2.9%，一度創下該指數新低點。阿里跌逾5%，快手跌7%。

騰訊大跌3.43%，收報421.2港元，股價創近14個月低位。騰訊半年報出爐，第二季營收年增20%，淨利年增放緩，為增加29%。業績符合預期。在中國監管打壓下，騰訊財報再次提到社會價值的重要性。市場也預期，中國對網路平台產業會有更多監管措施。

美團成交金額第二大，大跌7.1%，報202.6港元。為表現最差藍籌股。

內地房地產股集體下跌。世茂跌6%；潤地跌3%；恆大跌4.8%。中國官媒經濟日報發表報導，指出將適時開徵財產稅，例如房屋稅、贈與稅。