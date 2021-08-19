圓展（3669）宣布AVer高品質視訊會議攝影機和會議電話揚聲器獲得Barco認證，包含CAM130視訊會議攝影機、一體成形VB130視訊會議系統、CAM520 Pro2視訊會議攝影機、VC520 Pro2視訊會議系統和FONE540會議電話揚聲器。意味上述產品可與Barco ClickShare搭配無縫整合，消除辦公室及遠距辦公之間的溝通藩籬。

圓展美國子公司產品行銷總監Carl Harvell指出，「與Barco的合作，展現了圓展承諾讓使用者擁有流暢、先進視訊會議體驗。圓展致力於提供更多可靠且創新的視訊會議解決方案，打造絕佳視訊會議體驗。」

Barco全球策略聯盟副總David Fitzgerald表示，「Barco針對 ClickShare所做的策略聯盟，旨在確保客戶於自有的設備上獲得出色的視訊會議體驗，我們十分高興圓展的產品能加入此計畫，身為整合通訊周邊設備的全球供應商，圓展多樣的產品線和創新的功能與ClickShare完美搭配，提供使用者優異的視訊會議體驗。」

Barco ClickShare（CX-20、CX-30 和 CX-50）能自動連接圓展 USB視訊會議設備，讓使用者在幾秒鐘內，就能從電腦、筆電、行動裝置等設備，無線分享視聽內容。圓展這系列認證產品，提高會議效率及與會者的參與度以及視訊會議體驗。