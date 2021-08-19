夏騰宏（左）和吳宏修片中飾演從小玩到大的好友。（羅永銘攝）

夏騰宏和吳宏修在將於8月20日上映的國片《期末考》飾演從小玩到大的好友，兩人因為老闆積欠工資，竟血氣方剛砸毀工廠。談到這場亂砸東西的戲，夏騰宏苦笑說自己被吳宏修用書本砸中頭，吳宏修竟說：「我還是有保護他啦，所以沒有太大力了！」夏騰宏回：「都流血了還說沒有太大力！不過被他砸到後，就有怒火了，很快進入角色裡。」

夏騰宏和吳宏修四年前拍攝學生製片認識，夏騰宏說，吳宏修演戲的時候很入戲，「他時常弄到我，拍《期末考》時，在工廠丟沙丟到我眼睛，洗車的戲也用水亂噴噴到我」，不過這都還在忍受範圍，拍《鏡子森林》時一場吳宏修拿槍頂著夏騰宏後腦勺的戲，終於讓夏騰宏失去理智大爆發：「他不只拿槍抵著我的頭，還一直拿槍用力推我脖子，實在太痛了，我就爆掉直接喊卡了！」

29歲的夏騰宏結婚3年，育有一個3歲女兒，他在《期末考》裡叛逆，戲外則是嚴父，笑說女兒很愛反抗，常常把「我不要」掛在嘴邊，「有一次女兒亂撞亂打，撞到我重要部位，我要她跟我道歉，她怎麼都不肯，我就跟她僵持到底，直到她道歉為止，我大部份時間都跟她好好講，但必要的時候，還是要有爸爸的威嚴在」。

吳宏修在電影中找工作四處碰壁，現實生活中的他相當活躍，除了演員工作，還兼職當銷售員，他幽默又親和力十足，舉凡蛋捲、梅子、牛樟芝都能賣，被問有沒有對夏騰宏推銷牛樟芝？吳宏修說：「沒有，因為我知道他沒錢。」他甚至還當房屋代銷，推新建案短短幾個月就賣掉四戶。