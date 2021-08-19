台北股市昨日終結連9跌，帶動市場信心大振，豈料竟只1日行情，今（19日）開低走低，昨天的漲幅全部吐回，外資賣超501.47億元，為截至今年第三大賣超，有網友整理出台股歷史外資賣超前6名，底下留言一看名單嚇一跳，「今年上榜三次」。

美國聯準會（Fed）公布會議紀要，暗示今年底前將啟動縮減購債規模，拖累台股今日開低走低，昨日大漲的電金傳一片慘綠，漲幅全數吐回，航運三雄跌幅逾5%，權值股台積電挫逾2%，指數一路下殺，尾盤大跌450.87點，最終收在16375.40點。

台股成交量能逐漸回溫，自17日急凍至2997億，隨後2天均站上4000億，今日成交值更放大到4360億元，為8月至今最高；觀察三大法人今日動向，自營商賣超55.7億元、投信買超9.4億元，而外資則賣超501.4億元，為今年第3大、歷史第6新高，三大法人合計賣超547.87億元。

1名網友在PTT股板分享歷史外資單日賣超前6大紀錄，赫然發現光今年外資賣超就有3日上榜，整理名單如下。

第一名：2021年2月26日，賣超944.07億，背景為美債殖利率快速飆升，股市長線乖離率達歷史高點。

第二名：2007年7月27日，賣超達623.98億，背景為美國次貸危機。

第三名：2007年3月12日，賣超549.37億，背景為飛利浦鉅額交易賣出台積電股票。

第四名：2020年3月9日，賣超545億，背景為疫情失控。

第五名：2021年3月4日，賣超525億，背景為美國公債殖利率再度攀升。

第六名：2021年8月19日，賣超501億，背景為Fed會議紀要暗示今年準備縮減購債。

貼文曝光後，網友紛紛驚呼，「今年快變成金融海嘯等級的空頭」、「今年三次」、「 今年就三次」、「前五搞不好今年包辦」、「這只是開始，前五名今年終究會換人」、「今年上榜三次，酷」、「今年要打破12345名」。