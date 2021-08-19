中華票券（2820）舉行法人說明會，發布該公司上半年營運成績表現亮眼，累計稅後淨利9.89億元，每股稅後盈餘（EPS）0.74元，較去年同期成長逾三成，加計OCI股票處分利益1.12億元，稅後淨利成長逾四成，展望下半年景氣審慎樂觀，將把握景氣復甦機會，提升經營效能及獲利。

華票表示，7月26日舉行股東常會，完成董事改選，這次法說會即由新任董事長張政權主持，及總經理魏政祥說明上半年營運成果。華票上半年加計OCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）股票處分利益的累計稅後淨利11.01億元，EPS為0.82元，較去年同期大幅成長43.08％，上半年股東權益報酬率4.35％，也較去年同期顯著提升33.5％。

魏政祥指出，華票今年上半年擴大外幣債券佈局，並且積極拓展授信業務，整體部位利差明顯提升，加上股權商品業務掌握市場脈動，伺機實現獲利，因此在營運上締造佳績。

張政權表示，展望下半年，世界各國推展新冠肺炎疫苗接種，歐美國家陸續解封，本土疫情也漸趨緩和，國內外景氣往復甦方向正向發展。但國內經濟仍面臨諸多風險變數，如Delta變種病毒的散播與疫情控制、疫苗接種普及程度、全球貨運缺櫃及運費高漲、中美科技紛爭對產業鏈的衝擊、美國寬鬆貨幣政策走向對全球市場的影響等。

華票將持續關注經濟局勢發展，並把握下半年的景氣動能，張政權強調，下半年強化風險控管及資本運用效率，提升競爭力與經營效能，降低外部環境對營運的衝擊。