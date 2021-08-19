政府即將發放振興五倍券、百貨公司超前部署迎接商機；遠東SOGO忠孝店今宣布，耗資2億元，1、2樓化妝品、女鞋全區全面改裝，為開幕34年以來最大規模翻新，為期1個多月的改裝翻新，預計10月初嶄新登場，剛好接上振興券的振興商機。

根據了解，SOGO忠孝店1、2樓總計600多坪，耗資2億元、換算成改裝成本，每坪超33萬元，改裝兩坪相當於1輛國產車的價格，內裝上，從天花板到地面都全面翻新，2億元的費用並不包括專櫃自有設計花費，預計10月初以全新概念店裝嶄新登場。

SOGO表示，改裝目的是客層年輕化，將現有40歲至55歲的客層，向下延伸到35歲，預計未來能替全館帶來新增1成業績，預計明年營業目標為132億元。

SOGO忠孝館1F化妝品區改裝期間，銷售服務不打烊；SOGO首度將化妝品區移至忠孝館12樓，這也是台灣化妝品銷售史上最高的營業賣場。