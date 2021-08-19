美國聯準會動向拖累18日晚間美股尾段表現，道指跌382點，再加上中資科網股續受監管風險拖累，港股19日午後一度大跌逾六百點，科指更創下新低。恒指19日低開79點，甫開跌幅收窄至34點，見25832點全日高，不過其後持續下跌，中午報25425點，跌441點。

香港信報報導，港股午後跌幅擴大，曾急跌683點，見25183點，創7月28日以來新低。恒指最終收報25316點，跌550點，跌幅為2.1％。大市全日成交額為1648.52億港元。

國企指數19日收報8916點，跌234點，跌幅為2.6％。恒生科指低見6012點，創推出後新低，收市跌182點，跌幅為2.9％，報6044點。

個股方面，騰訊中期業績勝預期，不過公司料大陸將針對互聯網行業推出更多監管措施，股價19日早段升逾3％高見450.8港元後倒跌，收市挫3.4％，成交額居首達220.61億港元。

成交第二大是美團，午後跌至200港元關，收市插7.1％報202.6港元，為表現最差藍籌。中生製藥料中期多賺逾5倍，收市升2.5％，為表現最好藍籌。