由紐西蘭主辦的APEC第6屆糧食安全部長會議19日以視訊方式舉行，會議聚焦討論「新冠肺炎疫情下APEC經濟體之糧食安全數位化及創新政策」及「2030年糧食安全路徑圖之相關計畫活動」，農委會主委陳吉仲在會中呼籲APEC經濟體分享糧食產銷相關資訊，同時透過促進貿易與共同合作，降低糧食供應不足風險，以維護APEC區域糧食安全。

受疫情影響，糧食安全議題更加受到重視。陳吉仲在糧食安全部長會議上分享我國透過定期蒐整、盤點重要農產品與生產資材的供應情形與安全庫存，建立糧食安全數位資訊平台，持續滾動評估未來1年的供需情勢，必要時採取緊急進口、釋出庫存等調節手段，以確保國內糧食穩定供應。

APEC會員為確保區域糧食安全，擬定2030年糧食安全路徑圖，期盼各經濟體針對「數位化與創新」、「生產性」、「包容性」、「永續性」及「公私部門合作」等五大關鍵領域加強合作。

陳吉仲在會中表示，我國將全力支持與實踐2030年糧食安全路徑圖，並特別強調降低糧食損失與浪費與因應氣候變遷的重要性。我國身為APEC降低糧食損失與浪費的主導經濟體（leading economy），在會中呼籲各國共同推動能力建構研討會與活動，以及採取必要措施，期於2030年前達到糧食浪費減半的聯合國永續發展目標。

此外，陳吉仲也指出，農業部門包含森林、土壤與海洋等具備高額度的固碳能力，可協助中和其他產業碳排，是邁向淨零排放及負碳轉型的重要貢獻者。我政府除鼓勵農業產業減少溫室氣體排放與增加碳匯，也積極在畜牧產業推動淨零排放的相關計畫，此外，為了邁向淨零排放的目標，我國正在規劃農業部門「淨零排放路徑圖」，期盼與APEC各會員加強合作，共創永續發展的未來。